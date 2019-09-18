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Espreso.tvОбществоВторой теракт за сутки: при взрыве в Кабуле погибли десятки людей

Второй теракт за сутки: при взрыве в Кабуле погибли десятки людей

Во вторник, 17 сентября, во время взрыва в центре Кабула погибли 22 человека, еще по меньшей мере 38 получили ранения

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана, передает TOLOnews.

Взрыв произошел примерно в час дня на площади Масуда, недалеко от здания Министерства обороны страны.

По данным афганского МВД, в результате атаки террориста-смертника погибли по меньшей мере 22 мирных жители и 38 человек получили ранения, в том числе женщины и дети.

 

Это второй за день теракт в Афганистане. В результате взрыва во время избирательного митинга президента Афганистана Ашраф Гани в провинции Парван погибли 24 человека.

Ответственность за обе атаки взяла на себя организация Талибан.

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