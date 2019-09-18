Второй теракт за сутки: при взрыве в Кабуле погибли десятки людей

18 сентября, 2019, 15:58

Во вторник, 17 сентября, во время взрыва в центре Кабула погибли 22 человека, еще по меньшей мере 38 получили ранения

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана, передает TOLOnews.

Взрыв произошел примерно в час дня на площади Масуда, недалеко от здания Министерства обороны страны.

По данным афганского МВД, в результате атаки террориста-смертника погибли по меньшей мере 22 мирных жители и 38 человек получили ранения, в том числе женщины и дети.

Это второй за день теракт в Афганистане. В результате взрыва во время избирательного митинга президента Афганистана Ашраф Гани в провинции Парван погибли 24 человека.

Ответственность за обе атаки взяла на себя организация Талибан.