Второй теракт за сутки: при взрыве в Кабуле погибли десятки людей
18 сентября, 2019, 15:58
Во вторник, 17 сентября, во время взрыва в центре Кабула погибли 22 человека, еще по меньшей мере 38 получили ранения
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Афганистана, передает TOLOnews.
Взрыв произошел примерно в час дня на площади Масуда, недалеко от здания Министерства обороны страны.
По данным афганского МВД, в результате атаки террориста-смертника погибли по меньшей мере 22 мирных жители и 38 человек получили ранения, в том числе женщины и дети.
Это второй за день теракт в Афганистане. В результате взрыва во время избирательного митинга президента Афганистана Ашраф Гани в провинции Парван погибли 24 человека.
Ответственность за обе атаки взяла на себя организация Талибан.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019