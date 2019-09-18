Вопросом санкций в Еврокомиссии теперь будет заниматься еврокомиссар по экономике

18 сентября, 2019, 10:05

В новой Еврокомиссии изменили структуру и полномочия отдельных органов: вопросами санкций будут заниматься финансовые структуры, а не санкционная служба

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Санкционные службу (Unit FPI.5) выведут из-под контроля службы внешнеполитических инструментов ЕС, подчиняется верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ее полномочия передадут еврокомиссару по вопросам экономики, латвийцу Валдису Домбровскису. Он станет вице-президентом новой Еврокомиссии, которая заработает с ноября, а также отвечать за экономику, финансовые услуги и социальный диалог.

Ведомство Домбровскиса заниматься как вопросами применения санкций Евросоюза в отношении третьих стран, так и санкциями против ЕС со стороны иностранных государств.

"Цель - гарантировать более надежную защиту от экстерриториальных санкций, сделать финансовый сектор ЕС более устойчивым и наладить выполнения санкций должным образом, используя инструменты в финансовом секторе", - сказала прессекретар Еврокомиссии Мина Андреева.

По ее словам, "санкции продолжат оставаться одним из главных инструментов внешней политики".

По словам Андреевой, нововведения помогут Евросоюза привести собственные санкционные механизмы в соответствии со стандартами, действующими во многих европейских странах.

Структуры под руководством Домбровскиса также получили полномочия на борьбу с финансовыми преступлениями, в частности с отмыванием денег. Ранее они были закреплены за юридическими структурами Еврокомиссии, в частности по Генеральному управлением юстиции.