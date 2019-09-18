Ветер ослабнет. Синоптик Наталья Диденко дала свой прогноз
19 сентября, 2019, 07:00
Украинцев еще ждут в перспективе теплые деньки
Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
Температура - 13-17 градусов тепла, пройдут дожди.
Запад: облачная и влажная погода, + 11 + 16.На высокогорье + 1 + 6, возможен мокрый снег.
Север: влага и облачная погода, + 13 + 15 градусов.
Восток: дожди на Харковщине + 12 + 17 градусов.
Центр: + 13 + 17, ожидается прояснение.
Юг: + 20 + 24, осадки маловероятны.
В Киеве - штормовой ветер ослабнет, +15, возможен дождь.
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