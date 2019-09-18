В Испании объявили досрочные парламентские выборы

18 сентября, 2019, 10:58

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 10 ноября

Санчес возложил ответственность на оппозиционные партии за невозможности формирования большинства в парламенте, сообщает DW.

Ранее многомесячные переговоры о формировании правительства в стране завершились провалом. Король Испании Филипп VI после встреч с лидерами партий решил не выдвигать кандидатов на пост главы кабинета министров. Ни один из кандидатов не обладает необходимой поддержкой парламентариев, отметили в канцелярии монарха.

Предстоящие выборы станут четвертыми за последние четыре года. На парламентских выборах в конце апреля всего голосов набрала Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), однако она не получила большинство мандатов в парламенте.

В качестве вероятных союзников социалистов могли выступить левые популисты из партии Подемос (Мы можем). Однако непреодолимые разногласия между генеральным секретарем ИСРП Санчесом и лидером Подемос Пабло Иглесиасом привели к невозможности договориться.