В Ямайке молния попала в двух футболистов

18 сентября, 2019, 20:28

В 3-м туре чемпионата Ямайки по футболу в футболистов попала молния

Об этом сообщает Drafts 2.0 в twitter.

Во время матча 3-го тура чемпионата Ямайки по футболу между "Волмер Бойз Скул" и "Ямайка Колледж" в двух футболистов одновременно ударила молния. На 82-й минуте пара центральных защитников "Волмер Бойз Скул" упали на футбольное поле и потеряли сознание, вскоре стало известно, что в футболистов попала молния.

Защитники сразу были госпитализированы в ближайшую больницу, и сейчас их здоровью ничего не угрожает.