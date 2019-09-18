В Ямайке молния попала в двух футболистов
18 сентября, 2019, 20:28
В 3-м туре чемпионата Ямайки по футболу в футболистов попала молния
Об этом сообщает Drafts 2.0 в twitter.
Во время матча 3-го тура чемпионата Ямайки по футболу между "Волмер Бойз Скул" и "Ямайка Колледж" в двух футболистов одновременно ударила молния. На 82-й минуте пара центральных защитников "Волмер Бойз Скул" упали на футбольное поле и потеряли сознание, вскоре стало известно, что в футболистов попала молния.
Защитники сразу были госпитализированы в ближайшую больницу, и сейчас их здоровью ничего не угрожает.
18 сентября 2019 г.
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