В Венеции лодка протаранила искусственную дамбу: трое погибших
18 сентября, 2019, 15:13
В итальянской Венеции моторная лодка врезалась в искусственную дамбу, в результате чего погибли три человека, еще один находится в тяжелом состоянии
Об этом сообщает ANSA.
Согласно сообщению, авария произошла в ночь на 18 сентября. Моторная лодка пыталась преодолеть путь от Монте-Карло в Венецию за рекордное время. Вблизи острова Лидо лодка врезалась в искусственную дамбу, созданную для защиты Венеции от наводнений в рамках проекта MOSE, после чего перевернулась.
В результате аварии погибли известный итальянский конструктор лодок и гонщик Фабио Буцци, а также два его штурмана. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.
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