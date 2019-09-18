 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение


фото: dsns.gov.ua
По Киеву днем 18 сентября порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

По Киевской области 18 сентября днем порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

Отмечается, что 18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать