В Украине объявили штормовое предупреждение
18 сентября, 2019, 09:16
По Киеву днем 18 сентября порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .
По Киевской области 18 сентября днем порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).
Отмечается, что 18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).
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