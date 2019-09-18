В Украине объявили штормовое предупреждение

18 сентября, 2019, 09:16

По Киеву днем 18 сентября порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый)

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

По Киевской области 18 сентября днем порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).

Отмечается, что 18 сентября ночью в западных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с (І уровень опасности, желтый).