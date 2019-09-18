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Espreso.tvОбществоВ Украине еще на 17 участках дороги установят TruCam

В Украине еще на 17 участках дороги установят TruCam


фото: 20minut.ua
Количество участков, на которых будет использоваться прибор для измерения скорости TruCAM, увеличивается

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширено 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM.

Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

Новые участки, на которых измерять скорость прибором TruCAM, обозначены красным цветом.

 

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