В Украине еще на 17 участках дороги установят TruCam

18 сентября, 2019, 09:30

Количество участков, на которых будет использоваться прибор для измерения скорости TruCAM, увеличивается

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширено 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM.

Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

Новые участки, на которых измерять скорость прибором TruCAM, обозначены красным цветом.