В Украине еще на 17 участках дороги установят TruCam
18 сентября, 2019, 09:30
Количество участков, на которых будет использоваться прибор для измерения скорости TruCAM, увеличивается
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будет расширено 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM.
Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.
Новые участки, на которых измерять скорость прибором TruCAM, обозначены красным цветом.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019