В Тернополе на территории школы нашли 104 снаряда времен Второй мировой войны

18 сентября, 2019, 12:48

На территории общеобразовательной школы № 18 во время проведения земляных работ нашли боеприпасы времен прошлых войн

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Отмечается, что 17 сентября нашли 8 боеприпасов. Как выяснили специалисты, это были артиллерийские снаряды, калибром 76 мм времен Второй мировой войны. Работы по поиску и изъятию боеприпасов продолжили на следующий день - 18 сентября.

Ночью место происшествия охраняли полицейские.

Уже 18 сентября обнаружили еще 96 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Для безопасности школьников руководство временно приостановило обучение до момента полной ликвидации чрезвычайного происшествия.