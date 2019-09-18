В Тернополе на территории школы нашли 104 снаряда времен Второй мировой войны
18 сентября, 2019, 12:48
На территории общеобразовательной школы № 18 во время проведения земляных работ нашли боеприпасы времен прошлых войн
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
Отмечается, что 17 сентября нашли 8 боеприпасов. Как выяснили специалисты, это были артиллерийские снаряды, калибром 76 мм времен Второй мировой войны. Работы по поиску и изъятию боеприпасов продолжили на следующий день - 18 сентября.
Ночью место происшествия охраняли полицейские.
Уже 18 сентября обнаружили еще 96 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Для безопасности школьников руководство временно приостановило обучение до момента полной ликвидации чрезвычайного происшествия.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019