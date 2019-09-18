 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Тернополе на территории школы нашли 104 снаряда времен Второй мировой войны

В Тернополе на территории школы нашли 104 снаряда времен Второй мировой войны

На территории общеобразовательной школы № 18 во время проведения земляных работ нашли боеприпасы времен прошлых войн

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Отмечается, что 17 сентября нашли 8 боеприпасов. Как выяснили специалисты, это были артиллерийские снаряды, калибром 76 мм времен Второй мировой войны. Работы по поиску и изъятию боеприпасов продолжили на следующий день - 18 сентября.

Ночью место происшествия охраняли полицейские.

Уже 18 сентября обнаружили еще 96 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Для безопасности школьников руководство временно приостановило обучение до момента полной ликвидации чрезвычайного происшествия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать