В ПЦУ взялись развенчивать предрассудки: потерянное венчальное кольцо не предусматривает развода
Об этом сообщает пресс служба ПЦУ в Facebook.
"Существует предрассудок, будто потеря венчального кольца является недобрым знаком, предвестником развода. Такое убеждение ошибочно, это суеверие, на которое не нужно учитывать, поскольку оно противоречит христианской вере. Если потеряли кольцо - приобретите себе новое и попросите священника, чтобы его благословил" , - рассказали в ПЦУ.
Отмечается, что то же касается и случая, если ваш подвенечный кольцо стал непригодным для потребления (стал чуть или слишком большим, сломался и т.п.) - вы всегда можете заменить его на новый, нужно освятить в храме и носить.
Церковь тоже не видит ничего плохого, если кольцо по определенным причинам носят не на руке, а на цепочке на шее, или если родители ее дарят или передают своим детям по наследству.
Традиционным для Православной Церкви является использование колец без камней и украшений, но они не являются запрещенными. Металл, из которого изготовлены кольца для венчания не имеет никакого значения. Так же, как не имеет значения: одинаковые кольца или нет - главное то, что они символизируют.
"Помните, что кольцо - это символ верности, любви и единения мужчины и женщины, а не талисман или амулет", - добавили в церкви.
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