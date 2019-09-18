В Нью-Йорке стартовала 74 сессия Генассамблеи ООН

18 сентября, 2019, 12:59

Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74 сессии Генеральной ассамблеи

Сессия продлится один год, сообщает Укринформ .

Во время первого заседания генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил со вступлением в должность президента Генассмаблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банди.

"Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса из насущных тем", - заявил Гутерреш.

Напомним, Генассамблея ООН внесла в повестку дня вопрос об оккупированных территориях Украины.