В Нью-Йорке стартовала 74 сессия Генассамблеи ООН
18 сентября, 2019, 12:59
Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74 сессии Генеральной ассамблеи
Сессия продлится один год, сообщает Укринформ .
Во время первого заседания генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил со вступлением в должность президента Генассмаблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банди.
"Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса из насущных тем", - заявил Гутерреш.
Напомним, Генассамблея ООН внесла в повестку дня вопрос об оккупированных территориях Украины.
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