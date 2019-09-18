В Минсоцполитики объяснили, почему сократили расходы на субсидии в бюджете 2020
Об этом Соколовская написала на своей странице в Facebook,
"После обнародования проекта бюджета на 2020 год в СМИ распространяется информация об уменьшении расходов на субсидии, что приведет к сокращению количества получателей. Хочу заверить, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов. Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей", - написала Соколовская.
Она отмечает, что в госбюджете 2019 на субсидии запланировано около 47,6 млрд грн.
"Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи по оплате коммунальных услуг", - добавила Соколовская.
По ее словам, если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами - за счет индексации пенсий, а также повышения уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
Сейчас прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что важно перед началом отопительного периода.
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Напомним, 15 сентября премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных параметрах проекта государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября вносится в Верховную Раду.
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15 сентября министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проект государственного бюджета-2020 заложен размер минимальной зарплаты в 4723 грн .
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Кроме этого, Оксана Маркарова заявила, что в проект государственного бюджета-2020 расчеты были осуществлены по прогнозному курсу в 28,20 грн за $1 .
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В правительстве сообщили об основных статьях расходов, которые заложены в проект государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября был подан на рассмотрение Верховной Рады .
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