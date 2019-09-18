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Espreso.tvОбществоВ Минсоцполитики объяснили, почему сократили расходы на субсидии в бюджете 2020

В Минсоцполитики объяснили, почему сократили расходы на субсидии в бюджете 2020


фото: facebook
Министр социальной политики Юлия Соколовская пояснила уменьшение финансирования жилищных субсидий тем, что доходы граждан выросли

Об этом Соколовская написала на своей странице в Facebook,

"После обнародования проекта бюджета на 2020 год в СМИ распространяется информация об уменьшении расходов на субсидии, что приведет к сокращению количества получателей. Хочу заверить, что эта информация не соответствует действительности и является результатом неправильной интерпретации фактов. Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей", - написала Соколовская.

Она отмечает, что в госбюджете 2019 на субсидии запланировано около 47,6 млрд грн.

"Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи по оплате коммунальных услуг", - добавила Соколовская.

По ее словам, если сравнивать с цифрами, включенными в бюджет на этот год (55,1 млрд грн), то заложенные 47,6 млрд грн - действительно меньше. Но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами - за счет индексации пенсий, а также повышения уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Сейчас прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что важно перед началом отопительного периода.

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