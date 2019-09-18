В Киеве возобновили движение по красной линии метро

18 сентября, 2019, 21:10

Подземка столицы полностью заработала в обычном режиме

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Друзья! Метро работает в обычном режиме! Спокойного всем вечера!" - говорится в сообщении.

Напомним, что движение метрополитена было частично приостановлено из-за угрозы теракта на мосту Метро.