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Espreso.tvОбществоВ Киеве возобновили движение по красной линии метро

В Киеве возобновили движение по красной линии метро

Подземка столицы полностью заработала в обычном режиме

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Друзья! Метро работает в обычном режиме! Спокойного всем вечера!" - говорится в сообщении.

Напомним, что движение метрополитена было частично приостановлено из-за угрозы теракта на мосту Метро.

 

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