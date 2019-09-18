В Киеве в подъезде напали на заместителя главы КГГА Слончака, - СМИ

18 сентября, 2019, 08:43

В Киеве избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончак

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что пострадавшему диагностировали ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Врачам Слончак пояснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.