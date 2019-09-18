 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве в подъезде напали на заместителя главы КГГА Слончака, - СМИ

В Киеве в подъезде напали на заместителя главы КГГА Слончака, - СМИ

В Киеве избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончак

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что пострадавшему диагностировали ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга и ушибы головы.

Врачам Слончак пояснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать