В Киеве в подъезде напали на заместителя главы КГГА Слончака, - СМИ
18 сентября, 2019, 08:43
В Киеве избили заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончак
Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что пострадавшему диагностировали ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга и ушибы головы.
Врачам Слончак пояснил, что в 23:30 в подъезде дома №16-в по ул. Митрополита Липкивского его избили неизвестные.
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