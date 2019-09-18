В Киеве на съезде с моста произошла авария, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии

18 сентября, 2019, 08:04

В ночь на 18 сентября в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и внедорожника Mazda CX

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

Авария произошла в Подольском районе. На спуске с Гаванского моста в направлении Оболони по неизвестным причинам в средней полосе остановился Daewoo Lanos. По предварительной информации, водитель даже вышел из машины, после чего в нее сзади на скорости врезался внедорожник Mazda CX.

Удар был такой силы, что два автомобиля прокатились еще 30 метров до полной остановки. Водителя Daewoo Lanos госпитализировали в тяжелом состоянии. В результате аварии движение на Набережно-Рыбальскую улицу в направлении Северного моста было частично перекрыто.