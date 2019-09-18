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Espreso.tvОбществоВ Карпатах выпал снег. Фотофакт

В Карпатах выпал снег. Фотофакт

На горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат) в Ивано-Франковской области выпал снег

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На горе облачно, ветер Южный и Юго-Западный со скоростью 5-6 м / с. Температура воздуха 0 ° С. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 18 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение.

 

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