В Карпатах выпал снег. Фотофакт
18 сентября, 2019, 09:48
На горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат) в Ивано-Франковской области выпал снег
Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"На горе облачно, ветер Южный и Юго-Западный со скоростью 5-6 м / с. Температура воздуха 0 ° С. Падает мелкий снег", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 18 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение.
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