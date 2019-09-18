В Черногории задержали лидеров пророссийской партии
18 сентября, 2019, 21:26
Полиция Черногории задержала 18 сентября двух лидеров оппозиционной партии "Настоящая Черногория" Марко Милачича и Владислава Дайковича при попытке протестовать возле здания прокуратуры
Об этом сообщает Радио Свобода.
Во время задержания Милачичу сломали палец, у него также гематомы и царапины. Руководство партии осудило задержание Милачича.
Партия "Настоящая Черногория" была основана в январе 2018 года. Она борется за нейтральный статус страны, что должно повлечь выход Черногории из НАТО. Лидеры партии также объявляли, что будут бороться за восстановление отношений с Россией и отмену санкций Черногории в отношении Москвы.
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