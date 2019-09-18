 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Черногории задержали лидеров пророссийской партии

В Черногории задержали лидеров пророссийской партии

Полиция Черногории задержала 18 сентября двух лидеров оппозиционной партии "Настоящая Черногория" Марко Милачича и Владислава Дайковича при попытке протестовать возле здания прокуратуры

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время задержания Милачичу сломали палец, у него также гематомы и царапины. Руководство партии осудило задержание Милачича.

Партия "Настоящая Черногория" была основана в январе 2018 года. Она борется за нейтральный статус страны, что должно повлечь выход Черногории из НАТО. Лидеры партии также объявляли, что будут бороться за восстановление отношений с Россией и отмену санкций Черногории в отношении Москвы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать