В Чернобыльской зоне задержали дезертира
18 сентября, 2019, 16:17
На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС работники полиции задержали военного-контрактника, который считался пропавшим без вести
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.
Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС было выявлено и задержано 30-летнего солдата-контрактника, который с 5 сентября находился в розыске как пропавший без вести.
Отмечается, что данный гражданин незаконно проник на территорию зоны. Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.
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