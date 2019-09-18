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Espreso.tvОбществоВ Чернобыльской зоне задержали дезертира

В Чернобыльской зоне задержали дезертира

На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС работники полиции задержали военного-контрактника, который считался пропавшим без вести

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС было выявлено и задержано 30-летнего солдата-контрактника, который с 5 сентября находился в розыске как пропавший без вести.

Отмечается, что данный гражданин незаконно проник на территорию зоны. Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.

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