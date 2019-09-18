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Espreso.tvСпортУкраинская борчиха завоевала серебро на чемпионате мира

Украинская борчиха завоевала серебро на чемпионате мира


фото: sportdonoda
Украинский борец Алина Бережная стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Казахстане

Об этом сообщается в facebook.

В казахстанском Нур-Султане проходит женский чемпионат мира по борьбе, Украину представляет Алина Бережная, которая накануне завоевала серебряную медаль.

В схватке за золото украинка проиграла известной борчихе Наталье Воробьевой 2:4, россиянка является олимпийской чемпионкой 2012, обладает серебром Олимпиады-2016 и кроме этого трехкратная чемпионка мира и Европы.

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