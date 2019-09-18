Украинская борчиха завоевала серебро на чемпионате мира
18 сентября, 2019, 18:13
Украинский борец Алина Бережная стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Казахстане
Об этом сообщается в facebook.
В казахстанском Нур-Султане проходит женский чемпионат мира по борьбе, Украину представляет Алина Бережная, которая накануне завоевала серебряную медаль.
В схватке за золото украинка проиграла известной борчихе Наталье Воробьевой 2:4, россиянка является олимпийской чемпионкой 2012, обладает серебром Олимпиады-2016 и кроме этого трехкратная чемпионка мира и Европы.
- Напомним, 15 сентября Жан Беленюк вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в Казахстане.
- 16 сентября Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Льоринца.
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