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Espreso.tvОбществоУкраина впервые принимает встречу международной группы по вопросам инноваций Европейской ассоциации лотерей и ТОТО

Украина впервые принимает встречу международной группы по вопросам инноваций Европейской ассоциации лотерей и ТОТО

Лучшие из лучших в лотерейном бизнесе из Европы - за столом, в Киеве. Встреча рабочей международной группы по вопросам инноваций Европейской ассоциации лотерей и ТОТО впервые происходит в Украине. Именно после таких мероприятий в мире лотерей и появляются эксклюзивные новинки

Мэтт Годфри, исполнительный директор рабочей группы по инновациям Европейской ассоциации лотерей и ТОТО, делится впечатлениями: "Миссия нашей рабочей группы - помочь лотерейным операторам оставаться готовыми к вызовам инноваций. Когда мы собираемся вместе, мы делимся своими инновациями и учимся опыта других компаний. ELIG состоит из 15-16 лотерейных операторов, и "М.С.Л." один из них. В том числе и "М.С.Л." делится своим опытом и набирается его от нас".

Директор по маркетингу компании Павел Вайсеро, признается, что принимать европейских коллег - большая честь: "Когда коллеги приезжают друг к другу в страну, это еще и возможность посмотреть, какую специфику имеет та или иная страна, какие инновационные вещи реализуются в них и которые из них можем использовать мы".

В рамках встречи украинцы познакомили коллег из других стран со своими инновационными разработками. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." презентовал разработки мгновенных электронных лотерей - уникального на территории Европы продукта, который первым запустил именно "М.С.Л.". Эти лотереи в 2017 году вошли в ТОП-10 инновационных продуктов в Европе. Для игроков их преимущество в возможности быстрого выигрыша, а для лотерейных операторов - в скорости запуска на рынке. Также своими знаниями и успешным опытом поделились и другие представители лотерейных операторов Европы.

Елвиз Анджелини, старший советник по вопросам политики в Европейской ассоциации лотерей и ТОТО, добавляет: "Что касается  "М.С.Л. ", то они являются очень хорошим примером того, как следует правильно использовать преимущества нашей организации с той точки зрения, что мы представляем много различных компаний и наша организация - это как мост, с помощью которого можно узнать направление развития европейских стандартов и трендов. А уже с помощью этого можно оставаться на вершине рынка, и "М.С.Л." это делает".

Кроме присутствия в рабочей группе по вопросам инноваций, "М.С.Л."  пока - единственный лотерейный оператор Украины, который имеет собственного представителя в исполкоме Европейской ассоциации лотерей и ТОТО.

Елвиз Анджелини: "Следует отдельно отметить, что представитель  "М.С.Л." - Евгений Власенко - входит в высший управленческого органа ассоциации - исполкома EL. Это самый высокий уровень, на котором принимаются решения относительно стратегии развития политики организации, которые будут влиять на всех членов ассоциации".

Кстати в 2013 году "М.С.Л." стала первой украинской лотерейной компанией, которая получила сертификат соответствия стандартам ответственной игры Европейской ассоциации лотерей и ТОТО.

Между украинскими и западными коллегами, оказывается, много общего - утверждают партнеры. В том числе и принцип ответственного бизнеса - финансирование различных социальных проектов. Члены EL фактически часть средств из каждого купленного билета направляются на поддержку спорта, медицины, образования или культуры. В прошлом году общие отчисления на добрые дела компаний с Европейской Ассоциации государственных лотерей и ТОТО составили более 23 млрд. евро.

В рамках рабочей встречи, после официального приема, гости побывали в центре столицы - прогулялись по Майдану Независимости.

 

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