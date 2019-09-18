Убытки от оккупации Крыма: суд разрешил Ощадбанку взыскать с РФ $ 1,3 млрд компенсации

18 сентября, 2019, 12:56

Киевский апелляционный суд принял иск Ощадбанка и дал разрешение на исполнение решения Международного арбитража по компенсации ущерба, нанесенного в результате аннексии Крыма со стороны РФ

Об этом сообщает пресс служба банка.

Отмечается, что указанные исполнительные листы являются основанием для исполнения решения Международного арбитража на территории Украины и возмещения убытков, причиненных Ощадбанку в размере около $ 1,3 млрд плюс проценты, которые начисляются ежедневно до момента исполнения решения.

Сейчас Ощадбанк осуществляет все необходимые процессуальные действия для открытия исполнительного производства и надлежащей защиты своих интересов, которые были нарушены в результате аннексии Крыма и возмещения причиненных убытков.