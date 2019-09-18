 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрудовые книжки, заявления об отпуске и архив: Дубилет рассказал, как будет "оцифровывать" госорганы

Трудовые книжки, заявления об отпуске и архив: Дубилет рассказал, как будет "оцифровывать" госорганы

В правительстве в течение 6-9 месяцев планируют перевести в цифровой формат значительное количество документов из отдела кадров

Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Начинаем постепенно истреблять бумажные процессы в госорганах. Начинаем с куска, на который приходится большая часть бумажного документооборота - кадрового (он же HR). По моей оценке, только на канцелярию вокруг кадровых документов государство тратит 50-100 млн грн ежегодно", - рассказал министр.

По словам Дубилета, говорится о следующих изменениях:

  • Запрет подавать документы о приеме на работу или на конкурсы в бумажной форме.

"Эта мера может показаться слишком суровой. Но, во-первых, нам нужно прививать цифровую грамотность госслужащим. Во-вторых, декларации в НАПК в электронном виде все и так подают, ЭЦП (электронная цифровая подпись) у всех есть", - пояснил он .

  • Избавиться от кучи лишних сущностей: копии дипломов (есть реестр), информация о связанных компании (есть реестр), копии паспортов (есть ЭЦП), автобиография (кому она вообще нужна) и многое другое.
  • Трудовые книжки должны уйти в историю.
  • Весь оборот, касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений и т.д. - в цифровой вариант.
  • В "цифру" нужно также перевести архив.
  • Упростить логику согласований: блок-схемы, по которым документы "ходят" по кабинетам, упростить и сократим в 3-4 раза.
  • Создать единый реестр госслужащих. Сейчас HR-информация рассредоточена по разным органам в различных форматах.

Дубилет рассказал, что для этого придется изменить несколько законов и постановлений, а также внедрить "правильное ІТ» с особым вниманием к кибербезопасности.

"Я рассчитываю, что мы сможем все это сделать в течение 6-9 месяцев", - добавил министр.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать