Свитолина собирается на Кубок Кремля в Москву

18 сентября, 2019, 11:34

Украинская теннисистка Элина Свитолина планирует выступить на турнире WTA Кубок Кремля в Москве

Об этом сообщает "Большой теннис Украины" .

Элина Свитолина заявлена на турнир категории Premier в столице России вместе с другой украинкой - Даяной Ястремской. Кубок Кремля пройдет с 14 по 20 октября.

В прошлом году Свитолина также планировала выступить на турнире в Москве, однако в итоге отказалась от участия в соревнованиях. Это не помешало украинской теннисистке квалифицироваться на итоговый турнир года и в конце его выиграть.

Сейчас первая ракетка Украины выступает на турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в Гуанчжоу (Китай), где уже добралась до 1/8 финала.