Сутки в зоне ООС: один боец погиб, двое - ранены. Оккупанты бьют с запрещенного оружия
18 сентября, 2019, 07:33
Во вторник, 17 сентября, российские наемники на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм
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