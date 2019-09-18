 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСутки в зоне ООС: один боец погиб, двое - ранены. Оккупанты бьют с запрещенного оружия

Сутки в зоне ООС: один боец погиб, двое - ранены. Оккупанты бьют с запрещенного оружия

Во вторник, 17 сентября, российские наемники на Донбассе 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Во время выполнения боевого задания один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать