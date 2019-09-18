Совет НАТО проведет заседание в Украине, Зеленский будет участвовать
18 сентября, 2019, 22:53
Встреча пройдет 31 октября в Киеве, президент Зеленский также примет участие
Об этом сообщил заместитель руководителя ОПГ Игорь Жовква, отмечает Интерфакс-Украина.
"Важное событие - заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", - заявил он на заседании парламентского комитета по вопросам внешней политики и евроинтерграции.
- Напомним, временный поверенный посла США в Украине Уильям Тейлор заявил, что агрессия РФ и ее военное присутствие остаются серьезной проблемой для вступления Украины и Грузии в НАТО.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019