Совет НАТО проведет заседание в Украине, Зеленский будет участвовать

18 сентября, 2019, 22:53

Встреча пройдет 31 октября в Киеве, президент Зеленский также примет участие

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПГ Игорь Жовква, отмечает Интерфакс-Украина.

"Важное событие - заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", - заявил он на заседании парламентского комитета по вопросам внешней политики и евроинтерграции.