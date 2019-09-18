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Espreso.tvОбществоСовет НАТО проведет заседание в Украине, Зеленский будет участвовать

Совет НАТО проведет заседание в Украине, Зеленский будет участвовать

Встреча пройдет 31 октября в Киеве, президент Зеленский также примет участие

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПГ Игорь Жовква, отмечает Интерфакс-Украина.

"Важное событие - заседание Североатлантического совета 31 октября в Украине, то есть послов в Брюсселе стран-членов НАТО. У президента Украины будет соответствующий формат участия", - заявил он на заседании парламентского комитета по вопросам внешней политики и евроинтерграции.

  • Напомним, временный поверенный посла США в Украине Уильям Тейлор заявил, что агрессия РФ и ее военное присутствие остаются серьезной проблемой для вступления Украины и Грузии в НАТО.
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