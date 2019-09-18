Снайпер ССО, а после развода - наркотики и дебош: что известно о террористе с моста Метро

18 сентября, 2019, 19:42

Мужчину зовут Алексей Белько, он 1977 года рождения, уроженец города Ялта

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Несколько часов назад человек, которого зовут Алексей Белько, 1977 года рождения, уроженец города Ялта, заехал на автомобиле Opel AA8253XK (недавно растаможен) на мост, остановился там и начал кричать, что все вокруг заминировано и все взорвет. Также известно, что при нем есть огнестрельное оружие, из которого он расстрелял полицейский дрон.

Сейчас на месте работают спецназовцы, нацгвардейцы, снайперы, руководство полиции, патрульные полицейские, криминалисты, взрывотехники, врачи и спасатели ГСЧС.

"Нам стало известно, что Алексей - снайпер 8-го полка ССО, ранее имел конфликты с командирами, но реальные проблемы начались после развода с женой-полицейским. Тогда в ход пошли и наркотики, и постоянный дебош", - отметили в сообщении .