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Espreso.tvОбществоСлужба здоровья просит у Минфина больше на программу медгарантий

Служба здоровья просит у Минфина больше на программу медгарантий


фото: 24tv
В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) заявили о необходимости дополнительных 8,6 млрд грн из госбюджета для реализации системы реформ

Об этом в интервью Интертфакс-Украина сказал глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

"Сумма, которая сейчас есть в бюджетном запросе на Программу медицинских гарантий в 2020 году, составляет 72 млрд грн в пределах лимитов бюджетных назначений главным распорядителям средств. Мы просим у Минфина дополнительные средства для того, чтобы реализовать Программу медицинских гарантий. Наша дополнительная потребность составляет около 8,6 млрд грн", - сообщил Петренко.

По его словам, сумма необходима НСЗУ, чтобы выполнить свое обязательство, в том числе с тарифами и приоритетными услугами.

"Эта сумма касается многих вещей. В частности, мы предполагаем в этих дополнительных средствах индексацию для первички. Первичка показала себя очень хорошо, капитационная ставка для них должна увеличиться ", - пояснил он.

 

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