Сейчас санкций против России недостаточно, - Тейлор
Об этом он сообщил в интервью "Первому каналу Грузии", сообщает УНИАН.
"Санкции против России недостаточно, поскольку в течение этого времени мы не увидели, чтобы россияне оставляли Донбасс или Крым", - сказал Тейлор.
Он отметил, что существуют другие широкие ограничения, которые могли бы быть введены против России, включая секторальные санкции в оборонной, энергетической и финансовой сферах, а также ограничения в выдаче виз.
"Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении РФ, и это хорошо знает сама Россия, это ее исключение из международной финансовой системы", - заявил поверенный в делах США в Украине.
По словам Тейлора, такие меры были бы разрушительными для России, и могли бы быть введены только в случае "еще одного агрессивного шага".
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