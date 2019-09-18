Сейчас санкций против России недостаточно, - Тейлор

18 сентября, 2019, 11:22

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что санкций против Российской Федерации недостаточно

Об этом он сообщил в интервью "Первому каналу Грузии", сообщает УНИАН.

"Санкции против России недостаточно, поскольку в течение этого времени мы не увидели, чтобы россияне оставляли Донбасс или Крым", - сказал Тейлор.

Он отметил, что существуют другие широкие ограничения, которые могли бы быть введены против России, включая секторальные санкции в оборонной, энергетической и финансовой сферах, а также ограничения в выдаче виз.

"Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении РФ, и это хорошо знает сама Россия, это ее исключение из международной финансовой системы", - заявил поверенный в делах США в Украине.

По словам Тейлора, такие меры были бы разрушительными для России, и могли бы быть введены только в случае "еще одного агрессивного шага".