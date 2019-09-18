Рябошапка уволил своего заместителя
18 сентября, 2019, 19:58
Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую
Об этом сообщила прессслужба Генпрокуратуры
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка , руководствуясь статьей 9 Закона Украины« О прокуратуре", 18 сентября 2019 г. подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора Стрижевской", - говорится в сообщении.
- Напомним, Рябошапка уволил еще двух подчиненных раньше.
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