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Espreso.tvОбществоРябошапка уволил своего заместителя

Рябошапка уволил своего заместителя

Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую

Об этом сообщила прессслужба Генпрокуратуры

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка , руководствуясь статьей 9 Закона Украины« О прокуратуре", 18 сентября 2019 г. подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора Стрижевской", - говорится в сообщении.

  • Напомним, Рябошапка уволил еще двух подчиненных раньше.
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