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Espreso.tvОбществоРоссия не запрещала освобожденным морякам въезд в РФ, - Полозов

Россия не запрещала освобожденным морякам въезд в РФ, - Полозов


фото: krymr.org
Россия не запрещала 24 освобожденным военнопленным морякам въезжать в страну

Об этом сообщил координатор авдокат моряков Николай Полозов в Facebook .

"Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время 24 украинских украинских моряков находятся в статусе обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного управления ФСБ России.

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