Россия не запрещала освобожденным морякам въезд в РФ, - Полозов

18 сентября, 2019, 14:37

Россия не запрещала 24 освобожденным военнопленным морякам въезжать в страну

Об этом сообщил координатор авдокат моряков Николай Полозов в Facebook .

"Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносился", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время 24 украинских украинских моряков находятся в статусе обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного управления ФСБ России.