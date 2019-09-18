Россия не запрещала освобожденным морякам въезд в РФ, - Полозов
18 сентября, 2019, 14:37
Россия не запрещала 24 освобожденным военнопленным морякам въезжать в страну
Об этом сообщил координатор авдокат моряков Николай Полозов в Facebook .
"Никаких запретов на въезд в Российскую Федерацию в отношении 24 украинских военных моряков не выносился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время 24 украинских украинских моряков находятся в статусе обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного управления ФСБ России.
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