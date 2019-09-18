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Espreso.tvОбществоРада ратифицировала протоколы об избежании двойного налогообложения с Турцией и Швейцарией

Рада ратифицировала протоколы об избежании двойного налогообложения с Турцией и Швейцарией


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины поддержала протоколы об избежании двойного налогообложения с двумя странами - Турцией и Швейцарией. Это важный шаг для борьбы с оффшорами и оптимизацией налогов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Законопроект №0004 "О ратификации протокола между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом о внесении изменений в конвенции между правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и протокола к ней, совершенных в г.. Киеве 30 октября 2000 года ", поддержали 307 парламентариев.

Протокол между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество поддержало 320 нардепов.

"Это важный шаг для борьбы с оффшорами и оптимизацией налогов", - пояснили в Минфине.

"Ратификация Протоколов поможет привести Соглашения к новейшим стандартам международного налогообложения OECD и Плана действий BEPS, в частности расширит возможности для обмена налоговой информацией и усовершенствует процедуры разрешения налоговых споров с помощью арбитража и применения права на получение преимуществ", - говорится в объяснении Минфина.

 

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