Рада отменила уголовную ответственность за фиктивное предпринимательство

18 сентября, 2019, 12:27

Верховная Рада в целом приняла закон, отменяющий уголовную ответственность за совершение фиктивной предпринимательской деятельности

За соответствующий закон проголосовало 347 депутатов, передает Еспресо.TV

Отмечается, что закон 1080 предусматривает введение мер по уменьшению давления государственных органов на бизнес.

Авторы закона объясняют, что фиктивное предпринимательство часто используется различными контролирующими и силовыми органами как повод оказать давление на бизнес и брать взятки. Отмена такой ответственности должно улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

"Так, кроме самого факта наличия уголовной ответственности за указанное деяние, контролирующие органы используют приговоры и материалы досудебного расследования (протоколы допроса директора субъекта предпринимательской деятельности) в качестве доказательной базы при привлечении к финансовой ответственности за нарушение норм налогового законодательства", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы считают, что дела по "фиктивном предпринимательстве" чаще всего заканчивались сделками со следствием, а реальных приговоров по этому делу почти не было.

"Соответственно гуманизация уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, отказ от карательного характера контроля за уклонением от уплаты налогов позволит создать благоприятное среду для функционирования бизнеса в Украине", - говорится в пояснении к документу.



