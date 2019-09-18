"В Apple не ожидали такого спроса на iPhone 11" — Минг Чи-Куо о том, с какими темпами продается новинка

19 сентября, 2019, 10:30

Минг-Чи Куо, известный как наиболее точный аналитик Apple по версии Business Insider, заявил, что в компании не ожидали столь высокого спроса на новые смартфоны Айфон 11 и Айфон 11 Pro

Автор прогнозов утверждает, что стремительно растущая популярность новинок стала приятным сюрпризом для производителя. После старта предзаказов оказалось, что в покупке смартфонов заинтересована значительно большее количество пользователей, чем ожидалось в Купертино.

Больше всего внимания со стороны покупателей получили телефоны, корпуса которых выполнены в нестандартных цветах. Максимум заказов компания Apple получила на iPhone 11 Pro Midnight Green. Следующий по популярности 11 Айфон в фиолетовом и зеленом цвете.

По словам представителей мировых ритейлеров, подобные тенденции даже могут спровоцировать дефицит моделей с новой цветовой гаммы. При этом официальные партнеры Apple уверяют, что все смартфоны, заказанные до момента официального старта продаж, будут доставлены к своим владельцам в кратчайшие сроки.

Темпы продаж новых Айфонов

По словам Минг-Чи Куо, в разных странах наблюдаются совершенно отличные тенденции спроса:

в Китае сторонники "яблочного" бренда преимущественно останавливают свой выбор на модели iPhone 11;

в США наблюдается большой спрос на Apple iPhone 11 Pro.

Обусловлен этот факт существенной разницей в цене моделей, которые были одновременно анонсированы производителем. Потребители из Азии больше заинтересованы в покупке дешевой модели, а американцы отдают предпочтение дорогому флагману.

Новый рекорд уже установлен: по официальным данным китайского сайта Tmall по состоянию на 13 сентября 2019 (сразу после запуска предзаказов), желание купить iPhone 11 обнаружили уже более 1000000 пользователей. Эта цифра превышает стартовый спрос на прошлогодний бюджетный Айфон XR примерно в 2 раза. При этом, количество потенциальных владельцев оригинальной новинки растет с бешеными темпами.

Фанаты "яблочной" техники в Америке, Китае и многих других странах мира уже начали формировать живые очереди, проявляя желание как можно быстрее подержать новинку в руках.

Минг-Чи Куо утверждает, что новые Айфоны могут стать самыми популярными продуктами Apple. Если прогнозы аналитика осуществятся, то уже к концу текущего года производителю удастся реализовать более 75000000 единиц инновационных смартфонов.