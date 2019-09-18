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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Манчестер Сити": стали известны стартовые составы команд

"Шахтер" - "Манчестер Сити": стали известны стартовые составы команд


фото: UEFA
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и английского "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 1-й тур

18 сентября, Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 22:00

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос Антонио, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Волкер, Отаменди, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Фернандиньо, где Брюйне, Марез, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Браво, Агуэро, Давид Силва, Бернарду Силва, Мэнди, Канселу, Гарсия.

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