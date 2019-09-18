"Шахтер" - "Манчестер Сити": стали известны стартовые составы команд
18 сентября, 2019, 21:06
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и английского "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 1-й тур
18 сентября, Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 22:00
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес.
Запасные: Шевченко, Бутко, Бондарь, Маркос Антонио, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Волкер, Отаменди, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Фернандиньо, где Брюйне, Марез, Стерлинг, Жезус.
Запасные: Браво, Агуэро, Давид Силва, Бернарду Силва, Мэнди, Канселу, Гарсия.
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