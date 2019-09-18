 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Манчестер Сити": букмекеры сделали неутешительный прогноз на матч ЛЧ

"Шахтер" - "Манчестер Сити": букмекеры сделали неутешительный прогноз на матч ЛЧ


фото: shakhtar.com
Букмекеры не верят в положительный для "Шахтера" результат домашнего матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На победу "Шахтера" в харьковском матче букмекерские конторы предлагают коэффициент 8.25. Маловероятной они считают и ничью - 5.50. Безоговорочным фаворитом игры 1-го тура Лиги чемпионов же "Манчестер Сити", на выигрыш которого дают 1.36

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать