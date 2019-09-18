"Шахтер" - "Манчестер Сити": букмекеры сделали неутешительный прогноз на матч ЛЧ
18 сентября, 2019, 17:19
Букмекеры не верят в положительный для "Шахтера" результат домашнего матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На победу "Шахтера" в харьковском матче букмекерские конторы предлагают коэффициент 8.25. Маловероятной они считают и ничью - 5.50. Безоговорочным фаворитом игры 1-го тура Лиги чемпионов же "Манчестер Сити", на выигрыш которого дают 1.36
- 18 сентября во 1-м туре группового раунда юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" в Харькове уступил английскому "Манчестер Сити" .
- В среду стартовый матч Лиги чемпионов сыграет "Шахтер" , который будет принимать в Харькове английский "Манчестер Сити". Матч начнется в 22:00.
- Накануне матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что в связи с постоянными визитами в Украину уже купил здесь квартиру .
- Украинец Александр Зинченко объяснил дерзкие заявления футболистов "Манчестер Сити" о пренебрежении к "Шахтеру" трудностями перевода.
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