"Не могу понять, откуда возникла эта тема", - Гонтарева о политическом убежище в Британии

18 сентября, 2019, 11:11

Экс-глава Национального Банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не собирается просить политического убежища в Великобритании

Об этом она сказала в интервью Левому берегу .

Гонтарева пояснила, что на территории Великобритании работает официально, у нее есть рабочая виза и контракт, который без проблем можно продолжить.

На вопрос журналистки относительно политического убежища Гонтарева ответила: "Откуда возникла эта тема? Не могу понять, меня все спрашивают ".

"Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я - резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги? "- пояснила она.

Если бы приют давал бы охрану мне и моей семье - тогда да. Но этого, к сожалению, нет. В любом случае, я нахожусь здесь и всегда, если понадобится, смогу это сделать. Одних только угроз, которые звучали в мой адрес, как я раньше говорила, для этого достаточно ", - отметила она.

Также Гонтарева рассказала, что не намерена пользоваться услугами охраны в Лондоне.

"Здесь даже таких понятий нет. Я никого никогда с охраной здесь не видела. Разве что королеву ", - сказала она.