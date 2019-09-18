"Не могу понять, откуда возникла эта тема", - Гонтарева о политическом убежище в Британии
Об этом она сказала в интервью Левому берегу .
Гонтарева пояснила, что на территории Великобритании работает официально, у нее есть рабочая виза и контракт, который без проблем можно продолжить.
На вопрос журналистки относительно политического убежища Гонтарева ответила: "Откуда возникла эта тема? Не могу понять, меня все спрашивают ".
"Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я - резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги? "- пояснила она.
Если бы приют давал бы охрану мне и моей семье - тогда да. Но этого, к сожалению, нет. В любом случае, я нахожусь здесь и всегда, если понадобится, смогу это сделать. Одних только угроз, которые звучали в мой адрес, как я раньше говорила, для этого достаточно ", - отметила она.
Также Гонтарева рассказала, что не намерена пользоваться услугами охраны в Лондоне.
"Здесь даже таких понятий нет. Я никого никогда с охраной здесь не видела. Разве что королеву ", - сказала она.
- В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-головы НБУ Валерии Гонтаревой
- Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".
-
Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , ексголову НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
-
В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
- Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019