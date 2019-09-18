 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не могу понять, откуда возникла эта тема", - Гонтарева о политическом убежище в Британии

"Не могу понять, откуда возникла эта тема", - Гонтарева о политическом убежище в Британии


фото: REUTERS
Экс-глава Национального Банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не собирается просить политического убежища в Великобритании

Об этом она сказала в интервью Левому берегу .

Гонтарева пояснила, что на территории Великобритании работает официально, у нее есть рабочая виза и контракт, который без проблем можно продолжить.

На вопрос журналистки относительно политического убежища Гонтарева ответила: "Откуда возникла эта тема? Не могу понять, меня все спрашивают ".

"Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я - резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги? "- пояснила она.

Если бы приют давал бы охрану мне и моей семье - тогда да. Но этого, к сожалению, нет. В любом случае, я нахожусь здесь и всегда, если понадобится, смогу это сделать. Одних только угроз, которые звучали в мой адрес, как я раньше говорила, для этого достаточно ", - отметила она.

Также Гонтарева рассказала, что не намерена пользоваться услугами охраны в Лондоне.

"Здесь даже таких понятий нет. Я никого никогда с охраной здесь не видела. Разве что королеву ", - сказала она.

  • В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-головы НБУ Валерии Гонтаревой
  • Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".

  • Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , ексголову НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.

  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.

  • Ранее Гонтарева заявляла об угрозах от экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать