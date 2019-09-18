"Надо полностью перестраивать": министр обороны Загороднюк анонсировал изменения в ВМС
Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью "Радио Свободы".
"У нас вообще вопрос развития ВМС - это вопрос очень серьезного пересмотра. Потому что, как известно, вышла из Крыма очень небольшая часть, некоторые из них уволились после этого. И нам надо полностью перестраивать ВМС. То есть это не вопрос только личного состава, это вообще вопрос развития ВМС. Есть новая концепция, которая была разработана некоторое время. Но, к сожалению, мало из этой концепции было реализовано. То есть мы ее сейчас полностью вводить. И вообще это полный пересмотр того, каким образом будет ВМС развиваться ", - отметил Загороднюк.
Он отметил, что на перестройку ВМС уйдут годы, но начнут ее быстро.
"Потому что приобретение кораблей и вообще инфраструктуры - это очень дорого и очень долго. Если, например, строить один корабль - это несколько лет. Конечно, можно покупать. Как вы знаете, мы получаем корабли из Америки. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами ", - подчеркнул министр.
По его словам, приоритетным станет развитие инфраструктуры и личного состава.
"В первую очередь это развитие инфраструктуры. Есть такой вопрос, как развитие боевой инфраструктуры и предотвращения мероприятия вражеских сил с моря. Это первое. И, конечно, развитие самих кораблей. То есть наращивание возможностей. И также это развитие личного состава, тренировки, изменение доктрины ", - добавил глава Минобороны.
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