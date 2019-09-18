 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Чернобыль" получил 7 наград премии "Эмми"

"Чернобыль" получил 7 наград премии "Эмми"


фото: gettyimage
Мини-сериал от НПО собрал 7 наград, в том числе за "Лучший саундтрек"

Об этом сообщает IndieWire.

Сериал "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС стал лауреатом премии "Эмми" в 7 категориях. Так, в частности, саундтрек к шоу признан лучшим.

Саундтрек создала исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir).

"Было прекрасно наблюдать за реакцией на" Чернобыль "от HBO этим летом. Я записала звуки строительных блоков для саундтреков вместе с Крисом Уотсоном и продюсером Сэмом Слэйтером на Игналинской электростанции в Литве, на ядерном реакторе, снятом с эксплуатации", - пояснила Хильдур.

Она отметила, что классические инструменты не использовались, звуки были превращены в музыку, и единственным традиционным инструментом был голос Гуднадоттир, который в дальнейшем обрабатывался с использованием импульсных отзыва.

"Я хотела показать зрителю, как это - быть так, рассказать историю страха, потери, и наконец, человеческой ошибки", - добавила композитор.

Всего в "Чернобыля" 7 побед: за "Лучший мини-сериал", в номинации "Лучший актер" (Джаред Харрис в роли Валерия Легасова), "Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме» - Стеллан Скарсгорд в роли Бориса Щербины , "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» - Эмили Уотсон в роли Ульяны Хомюк, "Лучшая режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы", - Йохан Ренко и "Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы" - Крейг Мейзин.

"Игру престолов" признали лучшей в категории Creative Arts. Также сериал награжден за лучший актерский состав, лучшие визуальные эффекты, лучшие костюмы, лучший грим, лучший саундтрек и работу со звуком, работу каскадеров, дизайн заставки и кастинг и тому подобное.

Также семь наград получил документальный фильм "Фри-соло National Geographic". А комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" удостоен шести наград.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать