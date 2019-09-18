"Чернобыль" получил 7 наград премии "Эмми"

18 сентября, 2019, 14:56

Мини-сериал от НПО собрал 7 наград, в том числе за "Лучший саундтрек"

Об этом сообщает IndieWire.

Сериал "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС стал лауреатом премии "Эмми" в 7 категориях. Так, в частности, саундтрек к шоу признан лучшим.

Саундтрек создала исландская виолончелистка Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir).

"Было прекрасно наблюдать за реакцией на" Чернобыль "от HBO этим летом. Я записала звуки строительных блоков для саундтреков вместе с Крисом Уотсоном и продюсером Сэмом Слэйтером на Игналинской электростанции в Литве, на ядерном реакторе, снятом с эксплуатации", - пояснила Хильдур.

Она отметила, что классические инструменты не использовались, звуки были превращены в музыку, и единственным традиционным инструментом был голос Гуднадоттир, который в дальнейшем обрабатывался с использованием импульсных отзыва.

"Я хотела показать зрителю, как это - быть так, рассказать историю страха, потери, и наконец, человеческой ошибки", - добавила композитор.

Всего в "Чернобыля" 7 побед: за "Лучший мини-сериал", в номинации "Лучший актер" (Джаред Харрис в роли Валерия Легасова), "Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме» - Стеллан Скарсгорд в роли Бориса Щербины , "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме» - Эмили Уотсон в роли Ульяны Хомюк, "Лучшая режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы", - Йохан Ренко и "Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы" - Крейг Мейзин.

"Игру престолов" признали лучшей в категории Creative Arts. Также сериал награжден за лучший актерский состав, лучшие визуальные эффекты, лучшие костюмы, лучший грим, лучший саундтрек и работу со звуком, работу каскадеров, дизайн заставки и кастинг и тому подобное.

Также семь наград получил документальный фильм "Фри-соло National Geographic". А комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" удостоен шести наград.