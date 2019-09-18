Пристайко озвучил условия проведения выборов на Донбассе

18 сентября, 2019, 16:32

Главными условиями проведения выборов на временно неподконтрольных территориях является обеспечение безопасности и свободное участие всех украинских политических партий, считает министр иностранных дел Вадим Пристайко

Об этом он заявил на заседании Комитета по вопросам внешней политики и евроинтеграции, сообщает Еспресо.TV.

"Если мы говорим о проведении выборов - то есть определенное законодательство. Почему в своих выступлениях я говорил о том, что в идеале мы хотим проведения выборов на всей территории? Есть много критики, которую я слышал, я хочу, чтобы вы поняли мой сигнал. Если мы рассчитываем на единое государство, если мы делаем честную попытку сшить наше государство, нам нужно проведение выборов на всей территории, чтобы люди выбрали людей, которые будут представлять их на локальном масштабе", - сказал он.

По словам министра, для этого надо в идеале провести выборы по всей Украине одновременно.

"Я понимаю, что это желание может столкнуться с реальностью - люди с автоматами и танки на улицах, отсутствие границы - тогда извините, если безопасность не обеспечена, выборы состояться не могут. Для того чтобы состоялись выборы, надо чтобы все партии, включая все партии, представленные за этим столом, все медиа, включая медиа, представленные за этим столом, получили доступ, и я не буду скрывать другие стандарты проведения выборов, вы их примерно представляете. Есть специалисты, которые знают абсолютно все эти критерии, и они довольно сложные - для того чтобы ОБСЕ сказал нам в конце этого процесса, что выборы состоялись, считаем их соответствующими волеизъявлению украинского народа", - резюмировал глава МИД.