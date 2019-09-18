Пристайко объяснил, почему Украина выдала России Цемаха

18 сентября, 2019, 12:19

Министр иностранных дела Вадим Пристайко заявил, что Украина должна была пойти на "сложные компромиссы", включив в список для обмена с РФ фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном на сайте посольства Украины в Германии.

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Так же как выдача Владимира Цемах. И мы понимаем, что наше решение было также сложным и для многих наших международных партнеров, в частности Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденность такого шага ", - сказал Пристайко.

По его словам, во взаимодействии с Международной следственной группой Украина сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия по делу об авиакатастрофе МН17.

"Российская Федерация должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должно быть прекращено", - подчеркнул Пристайко.