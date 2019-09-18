 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПристайко объяснил, почему Украина выдала России Цемаха

Пристайко объяснил, почему Украина выдала России Цемаха


фото: ukranews
Министр иностранных дела Вадим Пристайко заявил, что Украина должна была пойти на "сложные компромиссы", включив в список для обмена с РФ фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном на сайте посольства Украины в Германии.

"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Так же как выдача Владимира Цемах. И мы понимаем, что наше решение было также сложным и для многих наших международных партнеров, в частности Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденность такого шага ", - сказал Пристайко.

По его словам, во взаимодействии с Международной следственной группой Украина сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия по делу об авиакатастрофе МН17.

"Российская Федерация должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должно быть прекращено", - подчеркнул Пристайко.

  • Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемах.
  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
  • В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, у подозреваемого.
  • 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

18 сентября, 2019 среда

17 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать