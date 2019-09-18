Пристайко объяснил, почему Украина выдала России Цемаха
Об этом он сказал в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном на сайте посольства Украины в Германии.
"Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Так же как выдача Владимира Цемах. И мы понимаем, что наше решение было также сложным и для многих наших международных партнеров, в частности Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденность такого шага ", - сказал Пристайко.
По его словам, во взаимодействии с Международной следственной группой Украина сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия по делу об авиакатастрофе МН17.
"Российская Федерация должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество должно быть прекращено", - подчеркнул Пристайко.
- Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемах.
- 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
- В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, у подозреваемого.
- 12 сентября дочь выданного России свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха заявила, что они с отцом вернулись на оккупированный Донбасс .
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