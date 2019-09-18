Принцесса Монако надела на публику юбку украинского бренда
18 сентября, 2019, 13:08
Принцесса Монако Шарлин появилась на публике в юбке украинского бренда Valery Kovalska
Об этом дизайнер Валерия Ковальская сообщила в Instagram.
"Королевский штамп одобрения: принцесса Монако Шарлин в нашей макси-юбке, знаменующий ее второе появление в Valery Kovalska", - написала дизайнер.
Ранее сообщалось, что певица Pink выступала в пиджаке от Валерии Ковальской.
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