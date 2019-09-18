Правительство определилось с новым главой Фонда госимущества

18 сентября, 2019, 14:58

Кабинет министров Украины направил в Раду представление на назначение новым председателем Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Окончательное решение о назначении Сенниченка должна принять Верховная Рада.

Дмитрий Сенниченко работал в Национальном банке, был членом наблюдательного совета ГП "Прозорро.Продажи", директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой "Укрпочты" в 2016-2018 гг.