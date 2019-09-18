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Espreso.tvОбществоПравительство определилось с новым главой Фонда госимущества

Правительство определилось с новым главой Фонда госимущества


фото: minfin
Кабинет министров Украины направил в Раду представление на назначение новым председателем Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Окончательное решение о назначении Сенниченка должна принять Верховная Рада.

Дмитрий Сенниченко работал в Национальном банке, был членом наблюдательного совета ГП "Прозорро.Продажи", директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой "Укрпочты" в 2016-2018 гг.

  • Сейчас Фонд государственного имущества возглавляет Виталий Трубаров. За время, в течение которого он возглавлял ФГИУ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые утвердило правительство еще в 2018 году. Сам Трубаров объяснял это судебной волокитой, связанной с процедурой продажи крупных государственных предприятий.
  • Ранее СМИ сообщали со ссылкой на собственные источники, что детективы НАБУ проводят обыски в кабинете Трубаров, а самого чиновника задержали .
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