Правительство определило, что будет делать министерство цифровой трансформации

18 сентября, 2019, 18:52

Кабмин утвердил Положение, регламентирующее деятельность новосозданного ведомства

Решение об этом принято сегодня на заседании правительства, сообщается на сайте Кабинета министров.

Новосозданное министерство будет работать над государственной политикой в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и электронных операций, внедрения электронных услуг. Также Минцифры будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.

"Цифровизация - приоритет государственной политики, поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное министерство. Принятое Положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", - подчеркнул вице-премьер Михаил Федоров.

Ведомство станет главным органом в сфере е-услуг и будет развивать доступ к широкополосному интернету, телекоммуникационным сетям и ІТ-индустрии.