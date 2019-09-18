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Espreso.tvОбществоПравительство определило, что будет делать министерство цифровой трансформации

Правительство определило, что будет делать министерство цифровой трансформации

Кабмин утвердил Положение, регламентирующее деятельность новосозданного ведомства

Решение об этом принято сегодня на заседании правительства, сообщается на сайте Кабинета министров.

Новосозданное министерство будет работать над государственной политикой в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и электронных операций, внедрения электронных услуг. Также Минцифры будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.

"Цифровизация - приоритет государственной политики, поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное министерство. Принятое Положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", - подчеркнул вице-премьер Михаил Федоров.

Ведомство станет главным органом в сфере е-услуг и будет развивать доступ к широкополосному интернету, телекоммуникационным сетям и ІТ-индустрии.

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