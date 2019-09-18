Правительство определило, что будет делать министерство цифровой трансформации
Решение об этом принято сегодня на заседании правительства, сообщается на сайте Кабинета министров.
Новосозданное министерство будет работать над государственной политикой в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и электронных операций, внедрения электронных услуг. Также Минцифры будет заниматься развитием цифровых навыков граждан.
"Цифровизация - приоритет государственной политики, поэтому для формирования и реализации стратегии было создано профильное министерство. Принятое Положение позволит нам в сжатые сроки наладить работу Минцифры", - подчеркнул вице-премьер Михаил Федоров.
Ведомство станет главным органом в сфере е-услуг и будет развивать доступ к широкополосному интернету, телекоммуникационным сетям и ІТ-индустрии.
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