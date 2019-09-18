Потребительские настроения украинцев улучшились до уровня докризисных 2004-2008 годов

18 сентября, 2019, 10:38

Индекс потребительских настроений в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем вырос на 7,6 пункта - до 95,6 по 200-балльной шкале, таким образом достигнув уровня до кризиса 2008 года

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens .

"ИПН граждан старше 16 лет составил 95,6, а в группе 16-59 лет - 101. Такие уровни ИПН наблюдались в Украине в период 2004-2008 годов (до августа 2008 года), а затем в апреле-июне 2010 года", - отметили в Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос на 6,6 пункта - до 83,5, в том числе индекс текущего личного материального положения - на 6,9 п., До 77,4, индекс целесообразности крупных покупок - на 6,3 п., До 89 6.

Индекс экономических ожиданий в августе подскочил 8,3 п. И составил 103,6, в том числе индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 7,4 п. - до 106,9, а в ближайшие пять лет - сразу на 10 п., до 109,6. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения добавил 7,4 п. - до 94,3.

Одновременно августовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился по сравнению с июлем на 3,3 п. - до 111,1, а индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,9 п. - до 173,2. Немного улучшилось и индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца - на 0,7 п., До 128,8.

ИПН в июле 2019 году в сравнении с июнем вырос на 5,5 п. - до 88 по 200-балльной шкале, став самым высоким показателем с августа 2013 года.

Фото: sapiens.com.ua

Исследования домохозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Сначала его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens.

Выборка составила тысячу респондентов.