Потребительские настроения украинцев улучшились до уровня докризисных 2004-2008 годов
Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens .
"ИПН граждан старше 16 лет составил 95,6, а в группе 16-59 лет - 101. Такие уровни ИПН наблюдались в Украине в период 2004-2008 годов (до августа 2008 года), а затем в апреле-июне 2010 года", - отметили в Info Sapiens.
Индекс текущего положения вырос на 6,6 пункта - до 83,5, в том числе индекс текущего личного материального положения - на 6,9 п., До 77,4, индекс целесообразности крупных покупок - на 6,3 п., До 89 6.
Индекс экономических ожиданий в августе подскочил 8,3 п. И составил 103,6, в том числе индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 7,4 п. - до 106,9, а в ближайшие пять лет - сразу на 10 п., до 109,6. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения добавил 7,4 п. - до 94,3.
Одновременно августовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился по сравнению с июлем на 3,3 п. - до 111,1, а индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,9 п. - до 173,2. Немного улучшилось и индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца - на 0,7 п., До 128,8.
ИПН в июле 2019 году в сравнении с июнем вырос на 5,5 п. - до 88 по 200-балльной шкале, став самым высоким показателем с августа 2013 года.
Фото: sapiens.com.ua
Исследования домохозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Сначала его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens.
Выборка составила тысячу респондентов.
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