Операция на мосту Метро: Кличко приехал на место происшествия на велосипеде
18 сентября, 2019, 19:37
Мэр Киева уже добрался до моста Метро, который террорист угрожает взорвать
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что мэр Киева Виталий Кличко приехал на мост на велосипеде.
- Напомним, в Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух
- Спецназовцы движутся в сторону террориста
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