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Espreso.tvОбществоОперация на мосту Метро: Кличко приехал на место происшествия на велосипеде

Операция на мосту Метро: Кличко приехал на место происшествия на велосипеде

Мэр Киева уже добрался до моста Метро, который террорист угрожает взорвать

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что мэр Киева Виталий Кличко приехал на мост на велосипеде.

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