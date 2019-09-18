Обыск в квартире Гонтаревой: экс-глава НБУ заявила, что проходит свидетелем по делу

18 сентября, 2019, 14:48

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что имеет статус свидетеля по делу, по котором Государственное бюро расследований обыскивало место ее прописки в Киеве

Об этом Гонтарева сказала в интервью LB.ua .

"Важный момент: в этом деле я прохожу как свидетель. Причем я одна, никого больше нет и никого не вызывали", - рассказала Гонтарева, отметив, что ее обыскивали именно как свидетеля.

При этом экс-глава НБУ отметила, что обыск проводили по иску относительно одного из тысяч постановлений, по каждом из которых можно при желании судиться.

"Это было ГБР. Портнов у себя на фейсбуке написал, что это (обыск, - ред.) по данному им его иску, что речь о постановлении Нацбанка №124. Это еще от 2015 года - я сама уже по номеру не помнила, пришлось поискать, чтобы разобраться. Постановление так называемая "антикризисное". За годы моей работы в НБУ подобных постановлений много принималось, да еще к каждой затем поправки. Поэтому, чисто теоретически, мне за них десять тысяч исков подать можно было ", - сказала Гонтарева.

Экс-глава НБУ также отметила, что об обыске у нее в квартире узнала от журналиста.

"Девять утра по Киеву, семь - по Лондону. Мне приходит смс от журналиста, который спрашивает:" Андрей Портнов пишет в фейсбуке, что у вас обыск. Правда ли это? ". Мы сразу звоним соседям, они подтверждают - да, десять человек в масках, бронежилетах и с автоматами пришли и сломали вам дверь. Они никому не позвонили - ни адвокату, ни мне, хотя все контакты были и можно было взять и нормально открыть ", - добавила Гонтарева.