Незаконные выборы: в Крыму начал работу "парламент" оккупантов

18 сентября, 2019, 19:15

В оккупированном Крыму начал работу незаконно избранный парламент второго созыва

Об этом сообщает ТСН.

На первом заседании "парламента" выбирали спикера, его заместителей и председателей комитетов. Парламент возглавил Владимир Немцев. В 2014 году он поступил в "крымскую самооборону" и получил медаль Минобороны России "За возвращение Крыма".

По результатам выборов в самопровозглашенный орган власти попали шесть партий.