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Espreso.tvВойна с РФНезаконные выборы: в Крыму начал работу "парламент" оккупантов

Незаконные выборы: в Крыму начал работу "парламент" оккупантов

В оккупированном Крыму начал работу незаконно избранный парламент второго созыва

Об этом сообщает ТСН.

На первом заседании "парламента" выбирали спикера, его заместителей и председателей комитетов. Парламент возглавил Владимир Немцев. В 2014 году он поступил в "крымскую самооборону" и получил медаль Минобороны России "За возвращение Крыма".

По результатам выборов в самопровозглашенный орган власти попали шесть партий.

  • 8 сентября в Российской Федерации состоялись региональные и местные выборы в рамках дня голосования. В оккупированном Крыму и Севастополе выбирали "парламент" и местные "органы власти".

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