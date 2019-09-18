Незаконные выборы: в Крыму начал работу "парламент" оккупантов
18 сентября, 2019, 19:15
В оккупированном Крыму начал работу незаконно избранный парламент второго созыва
Об этом сообщает ТСН.
На первом заседании "парламента" выбирали спикера, его заместителей и председателей комитетов. Парламент возглавил Владимир Немцев. В 2014 году он поступил в "крымскую самооборону" и получил медаль Минобороны России "За возвращение Крыма".
По результатам выборов в самопровозглашенный орган власти попали шесть партий.
- 8 сентября в Российской Федерации состоялись региональные и местные выборы в рамках дня голосования. В оккупированном Крыму и Севастополе выбирали "парламент" и местные "органы власти".
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