Незаконно вырубленные украинские леса импортируют в ЕС в качестве угля для гриля, - Всемирный фонд природы

18 сентября, 2019, 13:59

Официально около 22% древесного угля для гриля, которое импортирует ЕС, из Украины, но реальная цифра больше, поскольку часто происхождение угля на упаковках указывают некорректно

Об этом заявил консультант по вопросам лесной политике WWF (Всемирный фонд природы) в Германии Йоханнес Захнен, передает Радио Свобода .

Отмечается, что одним из главных покупателей древесного угля из Украины является Польша, одновременно именно она среди крупнейших поставщиков угля-гриль в Германию. Собственно украинского продукта на рынке - только 12%.

Захнен уточнил, что проверки угля различных производителей выявили нарушения в 86% случаев, в частности - неправильно указаны содержание и страна происхождения, или есть признаки того, что древесина для угля срубленная нелегально.