Нацполиция раскрыла заказные убийства топ-менеджера Caparol и чиновника Киевского метрополитена
Об этом сообщил в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.
Резонансное убийство директора компании Caparol было совершено в сентябре 2016 года в селе Крушинка Васильковского района. Пострадавшему накануне неоднократно угрожали расстреляли утром из огнестрельного оружия.
В январе 2019 году в Киево-Святошинском районе начальника отдела рекламы Киевского метрополитена убили тремя ударами ножом в спину. Следователи установили, что убийство готовили заранее и это был тщательно спланированное преступление. Анализ собранных материалов показал, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления идентичны убийству директора Caparol в 2016 году.
В сентябре 2019 года полиция и прокуратура Киивщины провели 21 обыск, изъяв оружие, боеприпасы, деньги, документы, жесткие диски и прочее. 7 подозреваемых, организаторов и исполнителей бело задержаны, им объявлены подозрения в создании преступной организации и совершении двух умышленных убийств на заказ.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019