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Espreso.tvОбществоНацполиция раскрыла заказные убийства топ-менеджера Caparol и чиновника Киевского метрополитена

Нацполиция раскрыла заказные убийства топ-менеджера Caparol и чиновника Киевского метрополитена

Национальная полиция Украины в Киевской области раскрыла заказное убийство топ-менеджера компании Caparol трехлетней давности и заказное убийство начальника отдела рекламы КУ "Киевской метрополитен", совершенное в 2019 году

Об этом сообщил в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Резонансное убийство директора компании Caparol было совершено в сентябре 2016 года в селе Крушинка Васильковского района. Пострадавшему накануне неоднократно угрожали расстреляли утром из огнестрельного оружия.

В январе 2019 году в Киево-Святошинском районе начальника отдела рекламы Киевского метрополитена убили тремя ударами ножом в спину. Следователи установили, что убийство готовили заранее и это был тщательно спланированное преступление. Анализ собранных материалов показал, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления идентичны убийству директора Caparol в 2016 году.

В сентябре 2019 года полиция и прокуратура Киивщины провели 21 обыск, изъяв оружие, боеприпасы, деньги, документы, жесткие диски и прочее. 7 подозреваемых, организаторов и исполнителей бело задержаны, им объявлены подозрения в создании преступной организации и совершении двух умышленных убийств на заказ.

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