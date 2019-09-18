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Espreso.tvОбществоНа велосипеде нельзя перевозить пассажиров, - полиция

На велосипеде нельзя перевозить пассажиров, - полиция


фото: kettik
Полиция решила напомнить украинцам правила безопасной езды на велосипеде

Об этом сообщает пресс служба МВД в Facebook.

"Что делать с велосипедом? Можно подпереть им дверь на балконе. Можно покрасить его в красивый желтый цвет и вывозить только для того, чтобы сделать фото для соцсетей. На велосипеде можно даже в другую страну доехать. Если захотеть, конечно", - говорится в сообщении.

Но как бы ни хотелось, на велосипеде нельзя:

  • ездить с неисправным тормозом или звуковым сигналом
  • кататься в темное время суток с выключенным фонарем (фарой)
  • гонять по автомагистралям и дорогам для автомобилей
  • разъезжать по тротуарам и пешеходным дорожкам
  • во время движения держаться за другое транспортное средство
  • ездить, не держась за руль
  • снимать ноги с педалей
  • перевозить пассажиров (за исключением детей до 7 лет, которых нужно перевозить на дополнительном сиденье)
  • буксировать другие велосипеды
  • буксировать прицеп, который не предусмотрен для эксплуатации с велосипедом

 

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