На велосипеде нельзя перевозить пассажиров, - полиция
18 сентября, 2019, 15:08
Полиция решила напомнить украинцам правила безопасной езды на велосипеде
Об этом сообщает пресс служба МВД в Facebook.
"Что делать с велосипедом? Можно подпереть им дверь на балконе. Можно покрасить его в красивый желтый цвет и вывозить только для того, чтобы сделать фото для соцсетей. На велосипеде можно даже в другую страну доехать. Если захотеть, конечно", - говорится в сообщении.
Но как бы ни хотелось, на велосипеде нельзя:
- ездить с неисправным тормозом или звуковым сигналом
- кататься в темное время суток с выключенным фонарем (фарой)
- гонять по автомагистралям и дорогам для автомобилей
- разъезжать по тротуарам и пешеходным дорожкам
- во время движения держаться за другое транспортное средство
- ездить, не держась за руль
- снимать ноги с педалей
- перевозить пассажиров (за исключением детей до 7 лет, которых нужно перевозить на дополнительном сиденье)
- буксировать другие велосипеды
- буксировать прицеп, который не предусмотрен для эксплуатации с велосипедом
Читайте также
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
Читайте также
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду