На велосипеде нельзя перевозить пассажиров, - полиция

18 сентября, 2019, 15:08

Полиция решила напомнить украинцам правила безопасной езды на велосипеде

Об этом сообщает пресс служба МВД в Facebook.

"Что делать с велосипедом? Можно подпереть им дверь на балконе. Можно покрасить его в красивый желтый цвет и вывозить только для того, чтобы сделать фото для соцсетей. На велосипеде можно даже в другую страну доехать. Если захотеть, конечно", - говорится в сообщении.

Но как бы ни хотелось, на велосипеде нельзя: